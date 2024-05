Brightrock ønsker å støtte Galacticare med "nytt historieinnhold, nye nivåer, nye buer for karakterene"

HQ

Galacticare Brightrock er klar til å gjøre sin ankomst på PC og konsoller om et par dager, med planlagt lansering 23. mai. Med den debuten i bakhodet lurer du kanskje på om utvikleren Brightrock Games har noe annet i vente for det kosmiske managementspillet? Vi stilte nettopp dette spørsmålet til forfatter og designer Lee Moon og produsent Mitch Binding i et intervju du kan se i sin helhet nedenfor.

"Vel, som du sier, universet er et stort sted", begynte Moon. "Jeg tror at med Galacticare har vi etablert en av de... når jeg har jobbet med Dante [de Glanvill], vår hovedforfatter, som i stor grad har vært ansvarlig for å etablere kjerneideen som ligger til grunn for universet, er en av de spennende tingene at det ikke bare er overflatenivået, det er ikke bare et overflatelag og ingenting under det, det er mye vi kan trekke veksler på. Det er mange kjernekonsepter og historietråder, og universet er designet nedenfra og opp for å være en levende, pustende ting med karakterer som faktisk bor i det. Det har vært veldig viktig for oss.

"Så når det gjelder fremtiden, er jeg sikker på at vi i det minste kommer til å støtte dette spillet, slik vi har gjort med våre tidligere spill, med oppdateringer og innhold og noen ting bare for å holde folk, gratis innhold bare for å holde folk fornøyde med det og sørge for at spillet fungerer så godt som det kan og føles bra. Og utover det har vi noen ideer til nytt historieinnhold, nye nivåer, nye buer for karakterene, som den tidligere nevnte Dorian Salazar, som godt kan få en egen triumferende liten kampanje. Vi kan også besøke noen av historiene til de andre karakterene, som Heal og Medi, som i stor grad er kjerneskuespillerne. Jeg vet at vi har ønsket å få litt mer tid med dem og deres spesifikke utfordringer og historier.

"Så det er mye historie som vi kan trekke på og fortsette å utvide. Spillmessig har vi hatt mange ideer i årenes løp som vi kan dra nytte av. Ulike typer spillmoduser eller ulike mekanikker som har blitt lagt til side, men som ikke helt kom med i utgivelsen, alle slike ting som vi potensielt kan se på igjen, og kanskje finne plass til dem."

Binding tok opp dette og la til: "Jeg tror også at med disse historiene har vi åpenbart mange nye forhold vi gjerne vil utforske. Vi har en omfattende liste over tilstander. Når du ser på Pathodex inne i spillet og ser gjennom alle artene som kan ha disse tilstandene, er det bare massevis og massevis. Og det er mange som vi også har lagt på hylla fordi vi har for mange tilstander som kanskje er hodeplager eller som på en måte gjør dette. Men jeg tror at med utvidelsen av nye nivåer og sånt, kommer vi definitivt til å ha nye tilstander, nye rom for å behandle disse tilstandene også. Og ja, nye spillmoduser.

"Jeg vet at Josh [Bishop], vår kreative direktør, virkelig, virkelig sterkt ønsker å gå ned på nye spillmoduser og få folk til å prøve nye ting i sjangeren og virkelig presse grensene for den. Vi har dette kjernespillet med historien, fortellingen og karakterene og alt sammen, og vi vil egentlig bare pushe det videre og utforske de forskjellige veiene."

Denne uken kommer Galacticare, og du kan finne vår anmeldelse her, eller se vår videoanmeldelse av spillet nedenfor.