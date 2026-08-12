Brigid Kemmerer om hvilket av verkene sine hun gjerne vil se filmatisert: «Sannsynligvis *Defy the Night*

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Under vårt opphold i Asturias i Spania i forbindelse med Celsius 232-festivalen fikk vi den fantastiske muligheten til å snakke med mange av verdens fremste forfattere. Et slikt eksempel er Brigid Kemmerer, som kanskje er mest kjent for sin fantasyserie som starter med *Defy the Night*, en historie som henter inspirasjon både fra eventyr og den virkelige verden.

I et intervju med Kemmerer, med lokale undertekster som du kan se nedenfor, spurte vi henne om hvor hun fikk ideen til *Defy the Night* fra, og inspirasjonskilden er både fengende og betydningsfull.

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«En del av inspirasjonen min til *Defy the Night* var helsevesenkrisen i USA. Og jeg brukte virkelig mye tid på å tenke over hvilke forpliktelser makthaverne har overfor folket? Hvilke forpliktelser har folk overfor hverandre? Hvordan kan vi hjelpe hverandre på ulike måter? Og jeg prøvde virkelig å utforske det, fordi det er et svært komplisert tema, spesielt i USA akkurat nå.»

I tillegg spurte vi henne om hennes kjærlighet til eventyr og hvorfor hun stadig vender tilbake til fantastiske verdener inspirert av disse ikoniske og tidløse historiene.

«Noen ganger. Du vet, jeg har alltid elsket eventyr. Jeg tror det er noe ved eventyr som taler til oss alle, enten det er den indre lærdommen eller bare det kjente ved historien. Så jeg tror det alltid vil være et lite element av noe eventyraktig i alle historiene mine. Men jeg elsker virkelig å skape mine egne verdener og mine egne karakterer.»

Til slutt spurte vi Kemmerer om hun gjerne ville se noen av verkene sine bli filmatisert eller gjort om til en TV-serie, og i så fall hvilket prosjekt hun ville valgt. Svaret var klart: «Sannsynligvis *Defy the Night*. Jeg hører mye om den.» Men vil det noen gang skje? Kemmerer nøyde seg med å si: «Kanskje. Jeg håper det.»

Hvis du ikke har lest *Defy the Night*, er det den første delen av en større trilogi som også inkluderer *Defend the Dawn* og *Destroy the Day*, og alle tre bøkene er tilgjengelige for kjøp fra og med i dag.