Brigitte Bardot går bort 91 år gammel

Brigitte Bardot, en av de mest innflytelsesrike skikkelsene i fransk film og et globalt kulturikon på 1950- og 1960-tallet, er død i en alder av 91 år, kunngjorde stiftelsen hennes nettopp.

Bardot ble internasjonalt berømt som 21-åring med And God Created Woman (1956). Hun ble kjent som "B.B", spilte i mer enn 40 filmer og ble en av de mest gjenkjennelige kvinnene i verden.

Bardot ble født i Paris i 1934 og begynte som modell før hun begynte å spille teater. Kunstnere og forfattere som Andy Warhol, Bob Dylan og Simone de Beauvoir har nevnt hennes kulturelle innflytelse.

Hun trakk seg tilbake fra filmbransjen i 1973, og begrunnet det med at hun var desillusjonert av berømmelse og filmindustrien. Bardot fokuserte senere på aktivisme for dyrs rettigheter, og grunnla Brigitte Bardot Foundation i 1986.

Bardot levde tilbaketrukket i Saint-Tropez de siste tiårene. Som hun en gang sa sent i livet, dvelte hun ikke ved filmkarrieren, men erkjente at den ga henne en plattform for å kjempe for det som betydde mest for henne: dyrene.

Emmanuel Macron på X:

Hennes filmer, hennes stemme, hennes blendende glans, hennes initialer, hennes sorger, hennes sjenerøse lidenskap for dyr, hennes ansikt som ble til Marianne, Brigitte Bardot legemliggjorde et liv i frihet. Fransk eksistens, universell briljans. Hun berørte oss. Vi sørger over århundrets legende.

Marine Le Pen på X:

Brigittes avgang er en enorm sorg. Frankrike mister en eksepsjonell kvinne, gjennom hennes talent, hennes mot, hennes åpenhet, hennes skjønnhet. En kvinne som valgte å bryte med en utrolig karriere for å vie seg til dyrene hun forsvarte til siste åndedrag med uuttømmelig energi og kjærlighet. Hun var utrolig fransk: fri, utambar, hel. Hun vil bli dypt savnet av oss.

Jordan Bardella på X:

Det franske folk mister i dag den Marianne de elsket så høyt, og hvis skjønnhet forbløffet verden. Brigitte Bardot var en kvinne med hjerte, overbevisning og karakter. Hun var en glødende patriot, hun elsket dyrene, som hun beskyttet hele livet, og hun inkarnerte en hel fransk tidsepoke, men også og fremfor alt en bestemt idé om mot og frihet.