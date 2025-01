Brisbane International-finalen i herresingle ble avsluttet før tiden da Opelka måtte gi seg

HQ

Jiří Lehečka, 23 år gammel tsjekkisk tennisspiller og nåværende ATP nr. 24, vant sin andre ATP-tittel i Brisbane forrige søndag, etter at hans rival, Reilly Opelka, ble tvunget til å trekke seg veldig tidlig. Det ble en bitter avslutning på en av årets første finaler. Det første settet sto 4-1 til Lehecka da Opelka ga opp på grunn av ryggsmerter.

Reilly Opelka overrasket publikum i Australia da han sendte Novak Djokovic ut av turneringen. Med sine 293 poeng var han også den nest lavest rangerte ATP-spilleren som slo ham. Og det gjorde han etter nesten to år utenfor banen, med skader i håndledd og hofte, og bare sporadisk spill.

Til tross for at han nådde finalen, klarte ikke den enorme 27-åringen fra Florida, som er 2,11 meter høy, engang å fullføre et sett. "Dessverre har ryggen gitt meg problemer. Turneringslegen og ATP-fysioterapeuten var helt utrolige og satte alle kluter til. Vi jobbet med det hele dagen, men det var ikke bra nok til å konkurrere", sa han.