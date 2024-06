Brisk innlemmer AI i grillene sine

HQ

Kunstig intelligens er absolutt overalt i disse dager. Du kan ikke snu hodet uten å se noe som enten er forbedret av kunstig intelligens eller laget med kunstig intelligens, og nå er dette til og med på vei inn i grillbransjen.

Brisk har kunngjort at de har utnyttet talentene til AI Vera for å hjelpe deg med grillingen. AI-innlemmelsen vil fungere ved at du kan automatisere matlagingen fra start til slutt uten å trenge menneskelig assistanse, og den kan også fortelle deg om du glemmer å pakke inn kjøtt og varsle deg når noe er ferdigstekt. Den kan også tilpasse seg din matlagingsstil i sanntid, noe som betyr at du fortsatt kan være praktisk, men bruke AI-en for å få litt hjelp når det trengs.

Denne AI-integreringen fungerer best med Brisk sine griller, ettersom du kan koble deres Vera-forbedrede app til enheten for å få det beste ut av matlagingen.

Brisk

