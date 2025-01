Brit Awards går til Brat da Charli XCX leder nominasjonene

HQ

2024 var året for Brat-sommeren, som gikk utover bare fansen av Charli XCX og skapte en hel slags bevegelse, som til og med infiltrerte amerikansk politikk via Kamala Harris' presidentkampanje. Med en slik innflytelse er det ingen overraskelse at Charli XCX leder an blant de nominerte til Brit Awards.

Charli XCX er nominert til fem priser (via BBC), inkludert prisen for beste album for Brat, årets artist, beste pop- og dansegruppe og årets låt med Guess, der Billie Eilish medvirker. Dua Lipa er også høyt oppe på nominasjonslisten, med fire nominasjoner.

The Beatles gjør et utrolig comeback med sin første nominasjon siden 1977. Sangen Now and Then ble påbegynt av John Lennon i 1978, men ble først ferdigstilt av Sir Paul McCartney og Ringo Starr i 2022, for å bli utgitt i november 2023 og bli nominert til Årets låt i år.

The Cure har også gjort comeback med albumet Songs of a Lost World, som er deres første nye musikk på 16 år.

