BRIT Awards vil bli arrangert i Manchester i 2026 og 2027

HQ

En overraskende nyhet er at The BRIT Awards ikke vil bli avholdt i London i 2026 eller 2027. Showet, som har hatt base i Storbritannias hovedstad i nesten 50 år i strekk, forlater byen til fordel for "Capital of the North" for sine to neste seremonier.

Dette bekreftes i en pressemelding der det heter at dette blir et "dristig nytt kapittel" for arrangementet, som ønsker å utnytte Manchesters "dype og rike røtter innen musikk". For de som ikke er klar over det, er Manchester byen som regnes som hjemsted for Oasis, The Smiths, The Stone Roses, Joy Division, , New Order, Harry Styles, Happy Mondays, Take That, The 1975, Blossoms, og Courteeners, blant mange andre.

Showet i 2026 vil finne sted 28. februar på Co-op Live Arena, som nylig også var vertskap for PlayStation The Concert, og datoene for 2027-arrangementet vil bli offentliggjort senere. Hvorvidt dette vil være det første skrittet mot å se The BRIT Awards arrangert i forskjellige byer rundt om i Storbritannia gjenstår å se, men styreleder og administrerende direktør Jason Iley MBE uttalte følgende.

"Å flytte til Manchester, hjembyen til noen av de mest ikoniske og definerende artistene i vår levetid, vil styrke showet og bygge videre på BRITs arv av å feire og reinvestere i musikk i verdensklasse. Å arrangere showet i Manchester, med sin pulserende kulturhistorie, fanger perfekt opp ånden og energien i BRIT Awards."

Dette er en annonse: