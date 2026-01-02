British Book Awards vil feire tegneserieromaner i 2026

HQ

Om noen måneder kommer The Nibbies tilbake, da The British Book Awards for 2026 vil finne sted 11. mai 2026 på JW Marriott Grosvenor House i London. Hvorfor tar vi opp dette, spør du kanskje? Fordi prisutdelingen i 2026 og fremover vil rette søkelyset mot og fremheve noen av de beste nye tegneseriene laget for voksne og yngre lesere, ettersom en Best Graphic Novel -kategori blir introdusert.

Som Bleeding Cool har lagt merke til, vil denne nye kategorien fremheve "en av de mest allsidige og raskest voksende sektorene i forlagsbransjen, som både er en vei inn i bøker for unge motvillige lesere, men som også flytter grensene for skjønnlitteratur som ingen annen sjanger."

Prisen vil gå til én bok (det er fortsatt åpent for nominasjoner), og den vil dekke både voksen- og barnebøker. Når det gjelder hva som skal til for at en bok skal vinne, får vi vite at den må lykkes med en kombinasjon av tre elementer, nemlig "forfatterens og/eller illustratørens kreative genialitet, briljant utgivelse og fantastisk salgssuksess, inkludert vedvarende salg gjennom året."

Med dette i bakhodet, er det noen tegneserieromaner som du mener bør vinne prisen Best Graphic Novel i 2026 The Nibbies?

Dette er en annonse: