British Cycling sørger over Larry Hickmott, en av deres beste og mest dedikerte krønikeskrivere

British Cycling British Cycling har kunngjort at en av deres mest lojale og dedikerte kommunikatører har gått bort, Larry Hickmott, en journalist, fotograf og krønikeskriver som gjorde en enorm innsats for å dekke profesjonell sykkelsport i Storbritannia, fra trykte nyhetsbrev som ble delt ut under ritt, til redesign av British Cyclings nettside og senere opprettelsen av sin egen nettside, VeloUK.

Hickmott døde i en alder av 65 år etter kort tids sykdom, skriver British Cycling i en nekrolog. "Larry var et alltid tilstedeværende ansikt i veikanten eller inne på velodromen, og han var opptatt av å dele sin lidenskap med andre, og satte søkelyset på ryttere fra hele spekteret av sykkelsporten, fra ritt til mesterskap", sier det britiske sykkelforbundet. "Hans engasjement for sykkelsporten var utrettelig, og samfunnet hadde stor nytte av hans utrettelige innsats for å skildre sporten."

Etter å ha jobbet med British Cycling mellom 2002 og 2011, hvor han skrev innhold og redesignet nettstedet, grunnla Hickmott VeloUK, "et sant oppslagsverk for sykkelkunnskap, og nettstedet ble raskt en integrert del av den britiske sykkelscenen, ettersom Larry sørget for at utallige ryttere ble omtalt i galleriene hans, og sporet deres fremgang fra ungdom og juniorer opp til senioreliten."

Flere kommentatorer og britiske syklister som CyclingWeekly siterer, gir Hickmott æren for å ha bidratt til å spre informasjon og øke interessen for sykkelsporten i Storbritannia, og for at han ofte var den eneste som dekket ritt som ellers ikke ville ha blitt dokumentert. "Hans rettferdighet, entusiasme og lojalitet til den hjemlige scenen skapte respekt hos både ryttere, lag og arrangører", skrev det britiske laget Moonglu Spatzwear.