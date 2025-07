British Open starter i dag med Rory McIlroy som lokal favoritt i Nord-Irland

HQ

Golfkalenderen fortsetter denne helgen med British Open, også kjent som "The Open", den eldste golfmajoren, nå i sin 153. utgave, som finner sted på Royal Portrush Golf Club i Nord-Irland. Mesterskapet varer fra torsdag 17. juli til søndag 20. juli, og det hele starter i formiddag med den irske golfspilleren Padraig Harrington, som har vunnet The Open to ganger, Nicolai Hojgaard fra Danmark og Tom McKibbin fra Nord-Irland.

Tre av favorittene, den regjerende mesteren Xander Schauffele fra USA, JJ Spaun, den siste vinneren av US Open, og spanjolen Jon Rahm, spiller også torsdag formiddag.

Men den golfspilleren som vil tiltrekke seg flest seere, er nok den lokale favoritten Rory McIlroy fra Nord-Irland, som sist vant US Open i 2014, men som etter elleve års tørke fullførte karrierens Grand Slam tidligere i år i Augusta. Han debuterer torsdag ettermiddag, mot Tommy Fleetwood og Justin Thomas.