Britisk arbeidsrett dømmer mot Rockstar; oppsagte ansatte vil kunne reise søksmål om svartelisting mot GTA-studioet

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Når Rockstar ser ut til å stå for det som trolig blir den største videospilllanseringen noensinne i november, trenger selskapet sannsynligvis ikke å måtte håndtere en rettssak i tillegg. Dessverre har selskapet havnet i en slik sak, takket være påstander om fagforeningsfiendtlig opptreden fra oppsagte ansatte, som representeres av Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), og som ikke vil la disse anklagene passere uten videre. Hvis du ikke kjenner hele historien, begynte den tilbake i november i fjor, da 34 ansatte ble sagt opp fra selskapet.

Meldinger på Discord avslørte årsaken til oppsigelsene, som IWGB hevder er et forsøk på å knuse fagforeningen. Saken vakte til og med oppmerksomhet hos den britiske statsministeren, og har bare vokst i omfang siden den gang. Nå har Rockstar, ifølge Game Developer, fått et tilbakeslag, ettersom en britisk arbeidsrett har gått imot studioet og tillatt IWGB og de tidligere ansatte å bringe anklagene om svartelisting inn for retten. Rettssaken skal finne sted fra 10. september til 15. oktober i år.

IWGB definerer svartelisting som «praksisen med å samle inn informasjon om arbeidstakere som er involvert i fagforeningsaktivitet for å diskriminere dem», ifølge Game Developer. Rockstar ønsket å fjerne påstandene om svartelisting fra saken for å begrense omfanget av rettssaken, noe IWGB ikke har tillatt.

De avskjedigede fagforeningsmedlemmene kan fremføre påstanden om at de ble sagt opp på grunn av fagforeningsaktivitet under rettssaken i september/oktober. Ellie Dunstan, en av de avskjedigede ansatte, sa at dette er et «viktig øyeblikk» for saken. «Saken vår vil nå bli behandlet i sin helhet og satt på prøve slik den bør. Verden vil selv få se bevisene på hva som skjedde i oktober i fjor,» sa hun.