Britisk bank lanserer pedagogisk modul for å hindre at barn bruker for mye penger på kjøp i spill Britiske spillere bruker angivelig 540 pund bare på kjøp og abonnementer i spill.

Den britiske banken TSB har lansert en ny modul som skal opplyse barn og voksne om hvor mye penger de bruker på dataspill. I en tid med loot boxes, battle passes, abonnementer og mer, kan det være ganske lett å la pengene bare fly ut av kontoen din i et raskt tempo. Ifølge TSBs undersøkelse bruker britiske spillere i gjennomsnitt 540 pund på kjøp i spill. Undersøkelsen viste også at mer enn halvparten av de som har brukt penger i spillet, har måttet kutte ned på det daglige forbruket etter å ha brukt for mye penger på spillet. TSB har gått sammen med Andy Robertson, frilans spilljournalist og forfatter, for å utarbeide tips til spillere som ønsker å bruke mindre penger og sørge for at barna deres ikke blir fristet av kjøp i spill. Tipsene omfatter blant annet å sette opp forbruksgrenser på konsoller, barnekontoer, finne spill som ikke inneholder mikrotransaksjoner, og generelt være åpen med barna om hvordan de spiller og om de er interessert i ting som loot boxes og battle passes.