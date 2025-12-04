Britisk etterforskning: Putin godkjente Novitsjok-forgiftningen av den tidligere russiske spionen Skripal i 2018

HQ

En ny offentlig britisk gransking har konkludert med at Vladimir Putin personlig godkjente Novitsjok-angrepet på den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal i 2018, og kaller det en "forbløffende hensynsløs" operasjon som til slutt førte til den britiske statsborgeren Dawn Sturgess' død.

Skripal og hans datter Yulia

I rapporten står det at Skripal og datteren Yulia ble forgiftet etter at GRU-agenter hadde påført nerve-stoffet på dørhåndtaket til Skripals hjem i Salisbury. Begge overlevde, sammen med en politibetjent som rykket ut til åstedet.

Etterforskerne sa at det var overveldende bevis for at den russiske staten var involvert, og hevdet at en slik operasjon bare kunne ha blitt godkjent på høyeste nivå i Kreml. Moskva har gjentatte ganger benektet enhver rolle i hendelsen.

Den andre store britiske etterforskningen

Granskningen fant også mangler i hvordan britiske myndigheter håndterte Skripals sikkerhet som tidligere dobbeltagent, selv om den konkluderte med at angrepet realistisk sett ikke kunne ha vært forhindret uten å innføre ekstreme beskyttelsestiltak.

Dette er den andre store britiske etterforskningen som knytter Putin til et attentatforsøk på britisk jord, etter en etterforskning i 2016 som knyttet den russiske lederen til poloniumforgiftningen av Alexander Litvinenko.

Om Skripal

Sergei Skripal, en tidligere russisk militær etterretningsoffiser som senere spionerte for Storbritannia, ble arrestert i Moskva i 2004 og dømt for å ha overlevert statshemmeligheter til MI6. Han ble løslatt seks år senere som en del av en større spionutveksling mellom USA og Russland, og bosatte seg i Salisbury, der han hadde bodd i fred og ro sammen med datteren sin før angrepet i 2018.

Om Sturgess

Dawn Sturgess, en 44 år gammel trebarnsmor, ble på tragisk vis et utilsiktet offer for Novichok-forgiftningen i Salisbury i 2018. Hun ble utsatt for den samme nervegiften som rammet Sergej Skripal og datteren hans, Yulia, etter å ha kommet i kontakt med en forfalsket parfymeflaske som hadde blitt forurenset av russiske agenter. Sturgess ble alvorlig syk og døde omtrent fire måneder etter Skripal-angrepet.