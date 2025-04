Britisk nyhetsbyrå bruker Warhammer for å forklare Trump-tollene

HQ

Trumps nye tolltariffer ser ut til å ha skapt mye oppstyr i den globale økonomien, men hvis du er som meg og bare vet når økonomien kommer til å gå bra fordi et tall eller en linje på en graf går opp, kan det være vanskelig å forstå hele denne greia.

Britiske Channel 4 (via PCGamer) har satt sammen en kort video som forklarer tollsatsene på en kortfattet måte, og bruker Warhammer-figurer for å vise hvordan det britiske forretningsmarkedet vil bli påvirket. Med tanke på at Games Workshop fortsatt er en gigant i britisk næringsliv, med kunder over hele verden, og at de produserer miniatyrer som kan legges til eller tas bort for å vise effekten av tollsatsene, viste det seg å være et godt eksempel.

Hvis en amerikansk bedrift ønsker å kjøpe fra en britisk bedrift, må de betale 10 % ekstra på importerte produkter. Denne prosentsatsen er høyere for andre regioner, men prinsippet er det samme. Enten kan bedriftene ta den ekstra kostnaden selv, eller så kan de skyve den over på forbrukerne.

Trumps plan er i stor grad å få amerikanske kunder til å kjøpe amerikanske varer, slik at de slipper å betale merprisen. Det gjenstår å se om den planen vil fungere, men det er tydelig at økonomien for øyeblikket ikke er tilhenger av den.

