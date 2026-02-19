Britisk politi har arrestert kong Karls bror Andrew i forbindelse med Jeffrey Epstein-saken.

HQ

Britisk politi har arrestert prins Andrew, den yngre broren til kong Karl III, mistenkt for å ha misligholdt sitt offentlige verv, ifølge en rapport fra BBC. Arrestasjonen kommer etter påstander om at Andrew skal ha sendt konfidensielle regjeringsdokumenter til den avdøde finansmannen og dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein.

I en uttalelse sa Thames Valley Police at en mann i 60-årene fra Norfolk hadde blitt arrestert og forble i varetekt, men nektet å identifisere ham ved navn i tråd med nasjonale retningslinjer. Politiet bekreftet tidligere at de undersøkte påstander knyttet til dokumenter frigitt av amerikanske myndigheter, som angivelig viste at Andrew hadde delt sensitive rapporter fra offisielle utenlandsreiser med Epstein i 2010.

Prins Andrew // Shutterstock

Den tidligere prinsen, som lenge har nektet for å ha gjort noe galt i forbindelse med Epstein og sagt at han angret på deres samarbeid, har ikke kommentert saken offentlig etter de siste avsløringene. Buckingham Palace har heller ikke ønsket å kommentere saken. Andrew skal ha bodd på Wood Farm på Sandringham-eiendommen, hvor betjenter ble sett ankomme torsdag.

Etterforskningen ble satt i gang etter en klage fra den anti-monarkiske gruppen Republic etter at millioner av sider med Epstein-relaterte filer ble offentliggjort. Forseelse i offentlig tjeneste er en lovovertredelse i England og Wales, og politiet har tidligere sagt at saken er "spesielt kompleks" mens diskusjonene med påtalemyndigheten fortsetter...