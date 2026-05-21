Britisk radiostasjon annonserte ved en feil kong Karl IIIs død direkte og ble stille

HQ

En musikkradiostasjon i Storbritannia har bedt om unnskyldning etter en bisarr feil under sendingen på ettermiddagen onsdag 20. mai, der de ved en feiltakelse kunngjorde kong Karl IIIs død på direkten. Deretter ble det stille i en ukjent periode.

Det var Radio Caroline, som ble grunnlagt i 1964, opprinnelig som en piratradio (som sendte fra internasjonalt farvann ved hjelp av skip for å unngå å betale for musikkrettigheter), som i dag sender lovlig på AM-frekvensen og på nettet.

Det er ikke klart nøyaktig når feilen skjedde. Ifølge Associated Press hadde radiostasjonen slettet tirsdagens sending mellom kl. 13.58 og 17.00 fra sine nettsider. Et videoklipp som angivelig viser øyeblikket da de kunngjorde hans død, har blitt delt på nettet, men det er ubekreftet om det er ekte eller en gjenskapelse.

"På grunn av en datafeil i vårt hovedstudio ble prosedyren for en monarks død, som alle britiske stasjoner har i beredskap mens de håper å ikke trenge, ved et uhell aktivert og feilaktig kunngjorde at HM Kongen hadde gått bort. Radio Caroline ble deretter stille som påkrevd, noe som fikk oss til å gjenopprette programmeringen og gi en unnskyldning på lufta", skrev radiostasjonen på onsdag.

Radiostasjonen la til at de har vært glade for å kringkaste dronning Elizabeth IIs julebudskap "og nå kongens, og vi håper å gjøre det i mange år fremover".