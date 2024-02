Britisk søksmål mot Sony PlayStation utvikler seg, millioner kan være berettiget til kompensasjon

HQ

Vi har lenge visst at Sony PlayStation har vært i rettslige problemer i Storbritannia på grunn av påstått misbruk av sin posisjon som markedsleder i landet i forbindelse med driften av PlayStation Store mellom 2016 og 2022. Et kollektivt søksmål fra Alex Neill ble fremmet med påstand om at Sonys 30 % provisjon på alle salg i butikken deres (et tall vi også har sett brukt på andre butikkfronter) er å lure kundene, og selv om det virket usannsynlig at dette søksmålet noen gang ville føre frem, er det nå tatt et stort skritt fremover i denne saken.

Nå er det sendt ut et varsel som sier at hvis du har kjøpt noe på PlayStation Store mellom 19. august 2016 og 19. august 2022, kan du være berettiget til en kompensasjon på mellom 67 og 562 pund, og at en britisk domstol har gitt saksøkeren tillatelse til å fortsette søksmålet.

I kravet står det: "Kravet er rettet mot (1) Sony Interactive Entertainment Europe Limited og (2) Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ("de saksøkte"), som grupperepresentanten hevder har brutt britisk og europeisk konkurranselovgivning ved å misbruke sin dominerende stilling. Grupperepresentanten hevder at de saksøkte har misbrukt sin dominerende stilling ved å pålegge utviklere/utgivere av digitale PlayStation-spill og tilleggsinnhold urimelige vilkår, noe som ifølge grupperepresentanten har ført til at forbrukerne er tvunget til å kjøpe disse produktene fra PlayStation Store, der de saksøkte kan ta en provisjon på 30 %. Som følge av dette hevder grupperepresentanten at gruppemedlemmene har blitt overfakturert for disse produktene."

Dette betyr riktignok ikke så mye for de som søker erstatning ennå. Denne kjennelsen betyr heller ikke at saken vil bli vunnet, eller at den snart vil bli avsluttet, men det er et skritt fremover i en sak som ellers virket ganske usannsynlig.

Det er også fortsatt uklart hvorfor søksmålet bare retter seg mot Sony når Microsoft, Nintendo og Valve (gjennom Steam) også pålegger butikkene sine lignende provisjonsgebyrer.