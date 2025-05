Britiske Apache-angrepshelikoptre "åpner ild" i Finland

HQ

Siste nytt om Storbritannia og Finland . Vi vet nå at britiske Apache-helikoptre har gjennomført skarpe oppdrag i Finland under øvelse Mighty Arrow 25, som er en del av NATOs pågående innsats for å styrke forsvarssamarbeidet i Nord-Europa.

Øvelsen kombinerte britiske luftstyrker med finske pansrede enheter, med fokus på å forbedre interoperabiliteten og evnen til rask respons. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse øvelsene vil forme NATOs langsiktige avskrekkingsposisjon i regionen.