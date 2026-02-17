Britiske banker utforsker et innenlandsk alternativ til Visa og Mastercard i møte med Trump

HQ

Denne uken skal britiske banktopper møtes for å starte de formelle planene for et nasjonalt betalingsnettverk som kan operere uavhengig av de amerikanske gigantene Visa og Mastercard. Initiativet, som ledes av Barclays UK-sjef Vim Maru, har som mål å redusere avhengigheten av amerikansk-eide kortsystemer, samtidig som det er bekymring for at geopolitiske spenninger kan forstyrre tilgangen.

Omtrent 95 % av britiske korttransaksjoner går gjennom Visa og Mastercard, ifølge Payment Systems Regulator. Frykten har økt for at fremtidige politiske beslutninger i USA (særlig under president Donald Trump) kan true den finansielle infrastrukturen i allierte land, noe som understreker sårbarheten i sterkt kontantløse økonomier som Storbritannia.

Visa og Mastercard // Shutterstock

Prosjektet, kjent som DeliveryCo, støttes av store banker som Santander UK, NatWest, Nationwide og Lloyds Banking Group, i tillegg til bransjeorganisasjoner. Bank of England forventes å bidra til å utforme infrastrukturen, og systemet kan potensielt være i drift innen 2030. Fra offisielt hold blir tiltaket sett på som et tiltak for å bygge motstandskraft, snarere enn et direkte svar på USAs politiske risiko.

Visa og Mastercard har ønsket initiativet velkommen, og sier at de fortsatt er forpliktet til det britiske markedet og støtter konkurranse. Bransjefolk hevder at uavhengig av politikk vil etablering av et innenlandsk betalingsalternativ styrke den økonomiske sikkerheten og sikre kontinuitet i tilfelle cyber-, drifts- eller geopolitiske forstyrrelser...