Britiske bedrifter innfører 4-dagers arbeidsuke for godt

Mer enn 200 bedrifter over hele Storbritannia har sluttet seg til en permanent firedagers arbeidsuke, uten tap av lønn, noe som markerer et viktig skritt i kampen for bedre balanse mellom arbeid og fritid. Alle bedriftene har blitt anerkjent som arbeidsgivere med permanent firedagersuke i henhold til 4 Day Week Foundations akkrediteringsordning for arbeidsgivere. Dette tiltaket vil påvirke over 5000 ansatte i alt fra teknologibedrifter til veldedige organisasjoner, med London-baserte selskaper i spissen. Tilhengerne av ordningen hevder at den tradisjonelle femdagers arbeidsuken er utdatert og ikke passer dagens arbeidsstyrke. De mener at firedagersuken gir de ansatte 50 % mer fritid, noe som bidrar til et lykkeligere og mer meningsfylt liv. Etter hvert som flere og flere virksomheter tar i bruk denne endringen, ser mange det som en attraktiv måte å beholde og rekruttere medarbeidere på, samtidig som produktiviteten øker ved å fokusere på kvalitet fremfor kvantitet. Skiftet står imidlertid i kontrast til strengere regler på arbeidsplassen i selskaper som JPMorgan og Amazon, som insisterer på tilstedeværelse på kontoret på fulltid. Så vil andre land følge Storbritannias eksempel når det gjelder å endre arbeidsmønstrene?

