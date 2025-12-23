Britiske eksportører sliter etter brexit: Starmer oppfordres til å søke tettere handelsforbindelser med EU av "strategisk nødvendighet"

HQ

Statsminister Keir Starmer er under press for å styrke handelsforbindelsene med EU, etter at næringslivsgrupper har advart om at Storbritannias handelsavtale etter brexit gjør det vanskeligere for bedrifter å selge til EU.

British Chambers of Commerce (BCC) sier at et tettere samarbeid med Brussel har blitt en "strategisk nødvendighet", ikke et politisk valg. I en undersøkelse blant nesten 1000 bedrifter sa mer enn halvparten av de britiske eksportørene at den nåværende handels- og samarbeidsavtalen ikke hjelper dem med å handle med Europa. Mange sa at det har blitt mer komplisert og kostbart å eksportere etter brexit.

Britiske handelskamre (BCC)

De fleste av de spurte bedriftene var små og mellomstore, og bare en håndfull mente at myndighetenes støtte til å håndtere de nye handelsreglene var tilstrekkelig. BCC sier at situasjonen er i ferd med å forverres, og at misnøyen har økt kraftig sammenlignet med i fjor.

Advarselen kommer samtidig som Labour forbereder en "nullstilling" i forholdet til EU. Noen høytstående ministre har åpent tatt til orde for tettere handelsforbindelser, selv om regjeringen har utelukket å slutte seg til EUs indre marked eller tollunion.

Ministrene sier at økt handel med EU er en prioritet for 2026, og viser til nylige fremskritt, blant annet en avtale om at Storbritannia igjen skal delta i studentutvekslingsprogrammet Erasmus+ fra 2027. Dette er en nyhetssak under utvikling, så følg med for mer...