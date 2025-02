Britiske Emma Raducanu taper for andre gang i første runde i 2025

HQ

Emma Raducanu, 22 år gammel britisk spiller og en lovende ung stjerne for britisk dametennis, sliter fortsatt med å finne seg til rette i år, og har nå lidd sitt andre strake nederlag i første runde av en turnering, noe som gir grunn til bekymring for hennes stabilitet og prestasjoner.

Det var i Abu Dhabi Open, der hun tapte mot tsjekkiske Marketa Vondrousova (nr. 37 i verden, Wimbledon-vinner i 2024) med 6-3, 6-4 på litt over halvannen time. Dette skjer bare en uke etter at hun tapte i Singapore for spanske Cristina Bucsa, en rival med en mye lavere kategori på WTA-rankingen. Tidligere, i Australian Open, ble hun eliminert 6-1, 6-0 av Iga Swiatek, som gikk til semifinalen.

Raducanu vant US Open i 2021 og nådde sin høyeste rangering noensinne, 10, i 2022, men har siden falt til 56. Det virker som om den fantastiske US Open-seieren er for langt unna: Med unntak av den Grand Slam-turneringen har hun ikke klart å nå lenger enn til 4. runde i noen av Grand Slam-turneringene etter det. Hun kom inn i Abu Dhabi som wildcard, men har forlatt turneringen etter én kamp.