Britiske forbrukere brukte hele 5,4 milliarder pund på videospill i 2025

Det er ingen hemmelighet at underholdningsbransjen, spesielt videospillsektoren, sliter med å se de samme toppene som den gjorde i 2020 da pandemien rammet og utgiftene til hjemmeunderholdning gikk gjennom taket. Men i Storbritannia har 2025 likevel vært et stort år for dataspill, et av de største på lenge.

I følge GamesIndustry.biz har de nyeste dataene fra Entertainment Retailers Association blitt publisert og avslørt at utgiftene til videospill økte med 7,4 % i 2025 sammenlignet med 2024. Det er det største spranget i inntekter siden 2020, og totalt har det tilskrives 5,4 milliarder pund i forbruk av forbrukere i segmentet.

Hovedkraften bak denne veksten var faktisk mobilspillsektoren, som økte med 8,8 % og innbrakte 1,88 milliarder pund, noe som tilsvarer 35,5 % av det totale forbruket i 2025. Nedlastinger av konsollspill stod for 857,6 millioner pund, og fysisk salg nådde 318,8 millioner pund, og sistnevnte utgjorde 5 % av de totale spillinntektene i Storbritannia.

Årets mest solgte spill i landet var uventet nok EA Sports FC 26 med 1,97 millioner enheter i landet, og en annen interessant trend var at 45 % av inntektene fra videospill kom fra eierskap og ikke abonnementer, noe som er en massiv økning sammenlignet med musikk og video, som lå på henholdsvis 16,6 % og 7,2 %.

Til slutt viser informasjonen at underholdningsinntektene i Storbritannia nådde en topp på 13,3 milliarder pund, en økning på 7,1 % fra året før, og at spill utgjorde den største delen av dette tallet.