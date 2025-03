Britiske Jack Draper vinner Indian Wells og går inn på topp 10 for første gang

HQ

Finalen i herresingle i Indian Wells ble spilt mellom to unge og lovende spillere: For første gang i den californiske turneringens historie var begge spillerne født i det 21. århundre: 23 år gamle briten Jack Draper og 21 år gamle dansken Holge Rune. Draper håpet å vinne sin første ATP Masters 1000 etter å ha eliminert den dobbelte mesteren Carlos Alcaraz i semifinalen, og beseiret Rune enkelt, 6-2, 6-2, en fantastisk seier som gjør at den engelske spilleren når topp 10 for første gang, og hoppet syv posisjoner for å nå den syvende plassen, over Medvedev og Rublev.

"Jeg føler at jeg fortjener det, helt ærlig", sa Draper til ATP.com."Så mye motgang jeg har vært gjennom, så mye jeg har ofret, så mye tid som alle menneskene rundt meg har lagt ned i meg og så mye hardt arbeid...", selv om han først innrømmet at han ikke hadde forventet dette.

Det var en dominerende prestasjon av Draper mot Rune, som vet hva det vil si å vinne en Masters 1000 (han vant over Novak Djokovic i Paris Masters i 2022), men som må vente til en annen anledning for å hoppe tilbake på topp 10 (etter finalen er han nummer 12 i verden).