Britiske jagerfly deltar i NATO-patruljer over Polen "Vi trapper opp i NATO for å bidra med jagerfly til det nye Eastern Sentry-oppdraget, som styrker NATOs luftforsvar på vår østlige flanke."

HQ Først var det Polen. Så Romania. Så Estland. Og nå, som svar, har vi nettopp fått nyheten om at britiske jagerfly har gjennomført sin første patrulje over Polen under NATO-kommando, et trekk som har til hensikt å styrke alliansens østlige forsvar etter den siste tidens luftromskrenkelser knyttet til Russland. Typhoon-flyene, som opererte sammen med allierte styrker, gjennomførte nattlige tokt med sikte på å avskrekke lufttrusler og beskytte det polske luftrommet. London beskrev oppdraget som et direkte svar på det de kalte det mest alvorlige bruddet på NATOs luftrom siden krigen i Ukraina begynte. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Kampfly eurofighter typhoon // Shutterstock