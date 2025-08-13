Britiske myndigheter vil utvide bruken av varebiler med ansiktsgjenkjenning

HQ

Den britiske regjeringen vil innføre flere varebiler med ansiktsgjenkjenning for å lokalisere mistenkte for forbrytelser i syv politistyrker i England. Bilene brukes ofte til å identifisere pedofile, seksualforbrytere, voldsforbrytere og mistenkte i drapssaker.

10 nye varebiler utstyrt med kameraer vil bli tilbudt politistyrkene, som kan gå forbi folk og sjekke dem opp mot en liste over ettersøkte kriminelle og mistenkte. Ifølge statistikk fra myndighetene har 580 personer blitt arrestert i løpet av 12 måneder i London takket være teknologien.

Direkte ansiktsgjenkjenning har i stor grad blitt brukt i Sør-England og Wales, men de nye politistyrkene som får tilgang til denne teknologien, vil være spredt over hele landet, inkludert Greater Manchester, West Yorkshire og Bedfordshire.

Big Brother Watch, en gruppe som utfordrer politiets bruk av teknologien, mener at dette er en "overvåkingsstat" som går for langt. "Innenriksdepartementet må skrinlegge planene om å rulle ut ytterligere kapasitet for ansiktsgjenkjenning i sanntid inntil det er etablert robuste rettssikkerhetsgarantier", sier Rebecca Vincent, midlertidig direktør for Big Brother Watch. "Politiet har tolket fraværet av et lovgrunnlag som autoriserer bruken av denne inngripende teknologien som en blankofullmakt til å fortsette å rulle den ut uhindret, til tross for at en avgjørende rettslig vurdering av saken er under behandling."

Baroness Chakrabati fra Labour sa til BBC at "noen vil si at dette er enda et skritt i retning av et totalt overvåkingssamfunn."

Disse kameraene er ikke alltid 100 % nøyaktige, noe som er årsaken til den sterke kritikken mot dem, ettersom noen kan bli feilaktig identifisert og arrestert for forbrytelser som kan skade karrierer og omdømme alvorlig, selv når folk blir feilaktig anklaget for dem.