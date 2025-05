Britiske parlamentsmedlemmer ønsker forbud mot kvelning med samtykke på plattformer som Pornhub

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Britiske parlamentsmedlemmer presser på for å utvide lovforslaget om kriminalitet og politiarbeid til å inkludere et forbud mot kvelning med samtykke i pornografi, inkludert innhold på store plattformer som Pornhub (via The Daily Mail).

Dette er et resultat av bekymringer fra antipornografikampanjer, som hevder at slike handlinger glamoriserer farlig, voldelig oppførsel og opprettholder skadelige misoppfatninger, noe som bidrar til kvelningshendelser uten samtykke blant unge mennesker.

Endringsforslaget vil kategorisere "ikke-dødelig kvelning" som ekstrem pornografi, noe som potensielt kan begrense produksjonen og forbruket av dette i Storbritannia. Kritikere hevder imidlertid at lovforslagets vage formuleringer kan føre til omfattende sensur av voksent innhold.