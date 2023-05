Britiske parlamentsmedlemmer stiller spørsmål ved CMAs beslutning om å blokkere Microsoft-Activision Blizzard-oppkjøpet.

HQ

Nå som European Union er med på Microsofts oppkjøp av Activision for 68,7 milliarder dollar Blizzard, begynner parlamentsmedlemmer i Storbritannia å rette oppmerksomheten mot Competition and Markets Authority, og har begynt å stille spørsmål ved CMAs beslutning om å blokkere avtalen i Storbritannia.

CMA-sjefene Marcus Bokkerink og Sarah Cardell har blitt avhørt om avgjørelsen som regulatoren kom frem til, og mange parlamentsmedlemmer er bekymret for at blokkeringen vil påvirke Storbritannias omdømme på internasjonalt nivå, med mange bekymringer som dreier seg om at Storbritannia er åpent for forretninger, noe som Microsoft og Activision-ledere har uttalt ikke er tydelig etter CMA-avgjørelsen.

Som vist i den innspilte sesjonen på Parliamentlive.tv (og rapportert om av Eurogamer), har CMAs Bokkerink allerede svart på disse bekymringene fra parlamentsmedlemmer og uttalt:

"Jeg forstår konklusjonen - at når det tas en beslutning som blokkerer en avtale, er det spørsmål om Storbritannia er åpent for forretninger. Alle bedrifter vet at det er en veldig stor forskjell mellom å bygge en bedrift, investere i en ny bedrift, investere i en oppstart, skape en ny bedrift - det er en stor forskjell mellom det og å kjøpe et allerede etablert, veletablert firma med etablerte posisjoner. De to er ikke det samme.

"Storbritannia har alltid oppmuntret til - og det er CMAs plikt å oppmuntre til - åpne konkurransemarkeder. Vi er årvåkne - slik det er vår plikt å være - overfor investeringer som befester en allerede befestet markedsmakt."

Mens EU er for avtalen, har CMA også rettet pekefingeren mot USA og hvordan Federal Trade Commission fortsatt er i ferd med å forsøke å blokkere den monumentale fusjonen.

Uansett ser det ut til at CMA står fast ved sin beslutning, som Microsoft uansett vil anke, en prosess som uten tvil vil ta måneder, om ikke år, å fullføre.