Britiske skattebetalere har bidratt med millioner til å hjelpe Hollywood med å lage sine største storfilmer

Det har skjedd en stor endring i det siste, og mange produksjonsselskaper har flyttet sine tradisjonelle filmsettplaner bort fra Hollywood og de mange studioene og tomtene som er tilgjengelige nord i Los Angeles. I en periode var det mange som brukte sett i Georgia, USA, og nå er det en vanlig trend å spille inn filmer i Storbritannia, på en av de mange utvidede produksjonsstudioene i landet like utenfor London.

En av grunnene til dette ser ut til å være det faktum at den britiske regjeringen gir et overskudd av midler til storfilmer som er filmet i Storbritannia, med rundt 25 % av de totale kostnadene refundert av myndighetene hvis minst 10 % av de totale produksjonskostnadene er brukt innenfor Storbritannias grenser. Men hvor kommer denne refusjonen fra? Fra det britiske publikum.

The Guardian har notert seg at et dokument fra HMRC nylig har avslørt hva slags midler som går til filmer som er laget i Storbritannia. Det viktigste eksemplet er Jurassic World: Dominion, der den britiske regjeringen - gjennom skattebetalernes penger - ga en refusjon på 89,1 millioner pund for å hjelpe til med å lage filmen.

Noen få andre store produksjoner som utvilsomt vil dra nytte av dette initiativet, er den kommende Jurassic World: Rebirth, som ble spilt inn på Sky Studios Elstree like utenfor Watford, og til og med Avengers: Doomsday og Spider-Man: Brand New Day, som begge enten er i produksjon nå eller skal spilles inn i sommer.