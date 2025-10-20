Britiske tropper får ny myndighet til å skyte ned droner i nærheten av baser Forsvarsminister John Healey vil gi soldatene rett til å skyte ned droner som utgjør en risiko for viktige anlegg.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at britiske tropper vil få utvidede fullmakter til å nøytralisere droner som truer militære installasjoner over hele landet. Forsvarsminister John Healey skal kunngjøre endringen i en tale på mandag, noe som gjør det mulig for personell å handle raskere mot potensielle inntrengere etter at flere baser rapporterte om mistenkelig luftaktivitet i fjor. De nye retningslinjene innfører det tjenestemennene beskriver som et "kinetisk alternativ", som gjør det mulig for styrkene å skyte ned droner hvis andre mottiltak mislykkes. I første omgang vil disse fullmaktene kun gjelde militære områder, men regjeringen vurderer å utvide dem til flyplasser og andre sensitive steder. Tiltaket kommer som en følge av økende bekymring i hele Europa over at uidentifiserte droner forstyrrer både sivilt og militært luftrom. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Forsvarsminister John Healey // Shutterstock