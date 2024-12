Britiske Twitch-streamere går sammen for å samle inn penger til veldedighet

HQ

Hvis du er klar over den britiske strømmescenen, vil du sannsynligvis vite om Jingle Jam. Det er et arrangement som pågår i hele desember, der strømmere samler inn penger til flere veldedige organisasjoner.

Det har pågått siden 2011, og siden da har millioner av pund blitt samlet inn. Hva er det som får folk til å gi så mye penger, spør du? Vel, det er ikke bare for den gode saken, ettersom spillere også kan få tak i noen flotte titler som en del av donasjonen, og tjene mange spill hvis de velger å gi £ 35 eller mer.

Innsamlingskampanjen gir til Campaign Against Living Miserably (CALM), War Child, Autistica, Wallace and Gromit's Grand Appeal og Whale and Dolphin Conservation (WDC). Den har personligheter som TommyInnit, Talia Mar og Yogscast.

