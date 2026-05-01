Britney Spears siktet for nylig å ha kjørt i påvirket tilstand

HQ

I begynnelsen av mars ble den ikoniske popstjernen Britney Spears arrestert i California på grunn av kjøring i påvirket tilstand og "uberegnelig høy hastighet", som de lokale myndighetene hevdet. Hun ble arrestert i Sør-California etter å ha fått BMW-en sin stoppet av politiet, og Spears bestemte seg kort tid etter denne hendelsen for å legge seg inn på et rehabiliteringsinstitutt.

På bakgrunn av denne hendelsen har Spears nå blitt siktet av påtalemyndighetene i California for å ha kjørt under påvirkning av alkohol og narkotika, noe som anses som en forseelse og en mindre alvorlig siktelse, noe som betyr at Spears ikke trenger å møte i retten for å møte disse anklagene. Selve rettssaken er også berammet til neste mandag morgen.

Det er sannsynlig at Spears vil bli idømt 12 måneders betinget fengsel og et krav om å fullføre et kurs i kjøring i påvirket tilstand, i tillegg til å måtte betale bøter. Det er usannsynlig at det vil bli noen fengselsstraff forbundet med siktelsen, ettersom det ikke skjedde noen krasj eller skade på grunn av hendelsen.