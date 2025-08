Brock Lesnar vender tilbake til WWE på slutten av SummerSlam

HQ

WWE avsluttet SummerSlam 2025 med en tilbakekomst som sjokkerte wrestlingverdenen, da Brock Lesnar gjorde comeback og angrep John Cena som avslutning på det to kvelder lange showet.

Lesnars tilbakekomst fulgte gatekampen mellom John Cena og Cody Rhodes, som endte med at Rhodes gjenvant WWE-tittelen han tapte til Cena på slutten av WrestleMania i år. Lesnars tilbakekomst ble møtt av en enorm respons fra publikum, da det virkelig var et sjokk av mer enn bare én grunn.

Brock Lesnar har vært ute av spill en stund. Siden han opprinnelig kom tilbake på begynnelsen av 2010-tallet, har Lesnar ofte forsvunnet i måneder og noen ganger år om gangen, men denne gangen tok noen fans seg tid til å stoppe opp før de jublet for Lesnars comeback. Tidligere i år ble han nemlig navngitt i et søksmål mot tidligere WWE-styreleder Vince McMahon, der McMahon ble beskyldt for å ha begått seksuelle overgrep mot kvinnelige ansatte.

Lesnars utnevnelse er ingen indikasjon på skyld, og det er verdt å nevne igjen at dette er påstander og at det fortsatt pågår et søksmål mot WWE, men noen fans vil sannsynligvis finne hans retur kontroversiell likevel. Vi får se hvor velkommen Lesnar blir når han kommer tilbake i det vanlige TV-rutenettet.