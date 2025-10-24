Broken Empire ønsket "utseendet til lekefigurer som beveges i et bordspill" for Traces of Gods

En stund var ideen om å tjene som en himmelsk oppsynsmann som ledet tropper og enheter til krig, et ganske populært premiss i videospillområdet. Vi kan til en viss grad takke Peter Molyneux for det for hans innsats for å bringe til liv prosjekter som Black & White. Det er en helt annen verden i dag, og det er langt mellom titler som dette, men det finnes kommende prosjekter som passer inn.

Et eksempel er Broken Empires Traces of Gods, et strategisk actionspill der spillerne tar et guddommelig blikk på handlingen og hjelper til med å lede en gruppe enheter i angreps- og forsvarsscenarioer. Dette er et ganske interessant prosjekt ettersom det er utformet som et bordspill, et designvalg som vi nylig snakket med Broken Empires 2D-artist Ana Andres om på BCN Game Fest.

"Til å begynne med var det et mer forenklet spill, fordi fokuset var å få plass til mange enheter i spillet, og å kunne utføre virkelig store slag, og å kunne tegne formasjonene og være veldig spesifikk med hensyn til hvor du plasserer enhetene dine", begynte Andres. "Men så begynte en virkelig god kunstner, hovedkunstneren, i prosjektet, og alt forandret seg, fordi kunsten ble et av hovedfokusene. Og vi ønsker å oppnå et virkelig stilistisk spill. På en måte er det veldig forenklet, men det er også veldig søtt, kan du si, fordi vi er basert på leker. Derav navnet på det forrige spillet, som var Toy Tactics. Og vi ønsket virkelig å oppnå det utseendet som leketøyfigurer har når de flyttes i et bordspill, i et scenario, tror jeg."

Andres fortsatte med å snakke om humoren i spillet, og hvordan det vil gi en lettere versjon av krigføring.

"Dette spillet og forgjengeren er egentlig basert på kaos, på det å ikke kunne ha det gøy midt i en brutal krig. Så det er blod, men det er smerte. Men det er brutalitet, og du kan plassere hånden din og knuse fiendene dine, men de kan også fly av gårde, og du kan gjøre det samme med dine egne enheter hvis du ikke er forsiktig. Så jeg tror humoren er veldig viktig i dette spillet."

Til slutt, på temaet Peter Molyneux, spurte vi også om hvordan Traces of Gods kan dra nytte av den nylige kunngjøringen av den berømte utviklerens Masters of Albion -tittel.

"Jeg tror vi kan dra nytte av hverandre, fordi kunngjøringen var veldig stor, så nå kommer fansen til å lete etter det igjen, og de kommer til å finne oss. Så det er veldig bra, og vi kommer til å nevne dem, og selvfølgelig er spillet så relaterbart til Black & White. Jeg tror vi kommer til å vekke mer følelser og interesse for dem, og så kommer de til å sende oss flere fans, for når de gjør det, kommer de til å løfte oss."

Du kan sjekke ut hele intervjuet med Broken Empire nedenfor.