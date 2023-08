Broken Sword - Parzival's Stone blir det sjette kapittelet i den legendariske serien

Når man snakker om de beste pek-og-klikk-eventyrspillene, er det umulig å komme utenom Broken Sword: The Shadow of the Templars. George Stobbart og Nicole Collards søken etter mystiske tempelriddere og glemte skatter satte nye standarder for sjangeren da det ble utgitt i 1996, og nå kan en ny generasjon spillere oppleve det banebrytende eventyret.

Utvikleren Revolution Software har annonsert Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged - en 4K-remaster av det klassiske eventyrspillet med skarpere grafikk, forbedrede animasjoner og nytegnede bakgrunner. Spillet, som kommer til PC, konsoller og mobile enheter tidlig i 2024, er den andre remasteren av tittelen, etter Broken Sword: Director's Cut fra 2010.

Men det er enda bedre nyheter for fans av serien.

Broken Sword - Parzival's StoneBroken Sword: Director Cut, det sjette kapittelet i serien, er også annonsert. Spillet forvandler håndtegnede bakgrunner til vakre tredimensjonale landskap, og historien vil nok en gang dreie seg om en konspirasjon - denne gangen med nazistiske skattejegere og kvantefysikk.

"Dette er starten på det vi kaller 'Broken Sword-renessansen'", sier Charles Cecil, grunnlegger og administrerende direktør i Revolution Software. "Med både Parzival's Stone og Shadow of the Templars: Reforged gir vi et stort, dristig og bredt tilbud både til de som har gått i skoene til George og Nico før og hungrer etter et nytt eventyr, og også til de som aldri har hørt om serien."

Ser du frem til mer Broken Sword?