The Broken Sword har alltid hatt en spesiell plass i hjertene til mange spillere. Jeg husker godt første gang jeg spilte det på nittitallet, og den opplevelsen har fulgt meg siden den gang. Siden den gang har det blitt utgitt fem spill i serien, i tillegg til en rekke remastere og utgivelser til nesten alle tenkelige plattformer. Ifølge Charles Cecil, mannen bak Revolution, som utvikler spillene, er denne brede tilgjengeligheten grunnen til at studioet har klart å overleve så lenge. Det har gjort det mulig for nye generasjoner av spillere å oppleve denne klassikeren. Nå har vi igjen gleden av å vende tilbake til det første og mest elskede spillet i serien, denne gangen med en ny og oppdatert versjon. Jeg var så heldig å få tak i den fysiske samlerutgaven, så jeg er her for å fortelle deg om denne utgaven fortsatt er verdt å investere i 28 år etter den opprinnelige utgivelsen.

Det finnes mange versjoner av det første spillet i serien. Den nyeste versjonen, Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, har ikke den samme prologen som "Director's Cut"-versjonen, der Nico var involvert i historien helt fra begynnelsen. Denne prologen var ganske forskjellig fra resten av spillet og føltes litt malplassert, særlig på grunn av de tekniske forskjellene i lydkvalitet. Stemmeskuespillet i prologen var av høyere kvalitet enn i resten av spillet, noe som gjorde overgangen til den opprinnelige delen veldig tydelig og nesten forstyrrende for opplevelsen. Derfor er jeg veldig glad for at denne prologen er fjernet i den nye Reforged -utgaven. Det betyr at spillet starter på samme måte som originalen, noe som bevarer den nostalgiske følelsen.

Spillet begynner med at George Stobbart sitter utenfor en kafé i Paris da en ganske skummel klovn dukker opp og kommer inn i kafeen. Kort tid etter eksploderer en bombe, og kaféens vinduer knuses mens George kastes i bakken av kraften fra eksplosjonen. Han reiser seg fra ruinene, der alt er blitt stille, og går inn i kafeen for å undersøke hva som har skjedd. Han finner en eldre mann død og en sjokkert servitør som han begynner å forhøre. Alt ved situasjonen er mystisk, og George bestemmer seg for å finne ut hva som ligger bak denne plutselige voldshandlingen. Åpningssekvensen setter raskt scenen for det som skal bli et storslått eventyr der George blir dratt inn i en verden av hemmeligheter og konspirasjoner som strekker seg over hele Europa. Historien byr på møter med historiske personer og hendelser, særlig knyttet til Knights Templar, noe som alltid har vært en del av seriens appell.

For mange fans sitter dette premisset fast i minnet, og for oss som har spilt spillet flere ganger, er det nesten som å komme hjem. Det er forfriskende å se at Reforged -utgaven har beholdt denne ikoniske starten og atmosfæren. Historien holder fortsatt i dag, og det er fortsatt en fornøyelse å følge George i hans forsøk på å finne ut hvorfor kafeen ble bombet, noe som tar ham med til noen av Europas mest berømte og mystiske steder. Selv om jeg kan spillet nesten utenat, er det likevel en fornøyelse å spille det igjen og bli dratt inn i en verden av konspirasjoner og hemmeligheter. Det er en perfekt blanding av historiske fakta og fiksjon som gjør opplevelsen både underholdende og tankevekkende. Som historielærer setter jeg spesielt pris på hvordan spillet vever tempelriddernes historie inn i fortellingen, noe som gjør det enda mer spennende for meg personlig.

Men hva er det som gjør Reforged -utgaven spesiell? For det første har grafikken blitt kraftig forbedret. Den opprinnelige grafikken var sjarmerende, men grøtete og litt detaljfattig. På Reforged er alt oppdatert, og bakgrunnen er tegnet på nytt for hånd i vakker 4K-oppløsning. Dette betyr at du nå kan se detaljer som tidligere var skjult eller svært vanskelige å skille ut. Samtidig har Revolution sørget for at den nye grafikken fortsatt føles tro mot originalen, noe som er utrolig viktig for meg som fan. Ofte ser man remastere der utviklerne endrer for mye og tar bort noe av det som gjorde det originale spillet spesielt. Heldigvis er dette ikke tilfelle her. Grafikken har blitt modernisert, men den nostalgiske følelsen er intakt, noe som gjør at Reforged føles som en perfekt balanse mellom gammelt og nytt.

Jeg var en av fansen som støttet spillet på Kickstarter, og Revolution har vært veldig åpne om utviklingsprosessen underveis. De har blant annet sagt at de måtte gjenskape alle animasjonene fra bunnen av, noe som gjorde at de kunne legge til flere detaljer enn det som var i originalen. Dette er spesielt merkbart i ansiktet til George, der du nå kan se små nyanser og trekk som var vanskelige å få øye på før. Dette gir karakterene mer dybde og gjør spillet enda mer visuelt imponerende. Animasjonene føles mer flytende, og hele spillet har fått et snev av den karakteristiske Don Bluth-stilen, som passer perfekt til den tegneserieaktige estetikken.

Selv om mange ting har blitt forbedret, er det fortsatt noen aspekter ved spillet som ikke har endret seg. Gåtene som spillet er kjent for, er fortsatt like kryptiske som alltid. For eksempel er den beryktede geitegåten fortsatt en del av spillet. Denne gåten har blitt noe av et meme blant fans av serien, ettersom den er notorisk vanskelig å finne ut av. Men til tross for at det er frustrerende, er det en del av den opprinnelige opplevelsen, og jeg er glad for at Revolution har valgt å bevare det, på godt og vondt. Det er en del av det som gjør spillet til det det er, og det ville ha føltes feil å fjerne eller endre det.

En annen stor forbedring i Reforged -utgaven er stemmeskuespillet. I det originale spillet var lyden svært komprimert, noe som gjorde at stemmeskuespillerne ofte hørtes ut som om de snakket gjennom en sokk. Dette problemet er rettet opp i Reforged, der stemmeskuespillet nå er mye klarere og skarpere. Selv om lyden fortsatt ikke er helt på høyde med det vi er vant til i moderne spill, er det en markant forbedring i forhold til originalen og gjør dialogen mye mer behagelig å lytte til. Dette er spesielt viktig ettersom dialogen er en stor del av spillets sjarm og personlighet.

Kontrollen har også blitt oppdatert. Reforged kan nå spilles med kontroller, mus og tastatur, noe som gjør spillet tilgjengelig for både PC- og konsollspillere. Kontrollene føles smidige og responsive, og det er tydelig at det er lagt ned mye arbeid i å sørge for at opplevelsen føles like bra uansett hvilken plattform du spiller på. Jeg har spilt det med både kontroller og mus, og begge deler fungerer veldig bra, noe som er et stort pluss for spillet.

Musikken i Reforged har også blitt oppdatert, og det er en av de tingene som virkelig løfter spillet til et nytt nivå. Barrington Pheloungs ikoniske lydspor er spilt inn på nytt, og resultatet er fantastisk. I originalen var musikken veldig komprimert, noe som gjorde at den ikke kom helt til sin rett. I Reforged er musikken derimot remastret, noe som gir en mye mer nyansert og stemningsfull opplevelse. Pheloung, som dessverre ikke lenger er blant oss, ville uten tvil ha vært stolt av hvordan komposisjonene hans høres ut i denne versjonen. Musikken er en stor del av spillets identitet, og det er flott å høre den i så høy kvalitet.

Så er Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged fortsatt verdt å spille nesten 30 år etter den opprinnelige utgivelsen? Uten tvil. Spillet har klart å beholde alt som gjorde originalen spesiell, samtidig som det har fått de oppdateringene det trengte for å appellere til et moderne publikum. Historien, karakterene og atmosfæren er like engasjerende som alltid, og de tekniske forbedringene gjør opplevelsen enda bedre. For gamle fans er det en nostalgisk reise tilbake til en tid da eventyrspillene var på sitt beste, og for nye spillere er det en perfekt mulighet til å oppleve en ekte klassiker i en oppdatert versjon. Jeg kan bare anbefale det.