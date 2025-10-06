Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged, nyinnspillingen av det andre eventyret, har blitt kunngjort

Revolution Software utviklet og publiserte Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged in 2024, en nyinnspilling av klassikeren Broken Sword: Shadow of the Templars, som ble en stor suksess hos både kritikere og publikum. Ting ser ut til å ha gått bra, for nå har de nettopp kunngjort utviklingen av en "Reforged" -versjon av det andre eventyret til den amerikanske turisten George Stobbart og den parisiske journalisten Nicole Collard.

Denne nye versjonen av Broken Sword - The Smoking Mirror vil tillate oss å bytte ut grafikken i det opprinnelige eventyret fra 1997 når som helst med den nye grafikken i den forbedrede versjonen, som forventes å bli utgitt tidlig i 2026 for PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch.

Sjekk ut hovedgrafikken og kunngjøringstraileren for Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged nedenfor.