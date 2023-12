Brooklyn Nine-Nine-stjernen Andre Braugher er død

HQ

Andre Braugher, skuespilleren som er mest kjent for sine roller i Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Street og The Mist, har dessverre gått bort i en alder av 61 år.

Ifølge The Guardian bekrefter Braughers pressesekretær at han døde mandag 11. desember i USA. Han kjempet en kort kamp mot en ukjent sykdom før han gikk bort.

I 1998 vant Braugher en Emmy for sin rolle som kriminalbetjent Frank Pembleton i Homicide: Life on the Street. I nyere tid ble han verdenskjent for sin rolle som den nøkterne kaptein Holt i Brooklyn Nine-Nine, der han fikk fire Emmy-nominasjoner.