Broren til den tidligere Alpine-sjefen som trakk seg denne uken, ble arrestert med "store mengder kontanter"

Sist onsdag annonserte Alpines Formel 1-team en stor endring: Franco Colapinto skulle ta Jack Doohans plass som hovedfører i de neste fem løpene. Det kom timer etter at teamsjef Oliver Oakes på mystisk vis trakk seg av personlige årsaker.

I dag har det blitt kjent at Olivers bror, William Oakes, hadde blitt arrestert en uke tidligere, for "overføring av kriminell eiendom". Han ble stoppet i Silverstone Park-området i Northamptonshire 1. mai med "et stort kontantbeløp" og ble satt i varetekt. En uke senere trakk Oliver seg.

Det er ukjent om Olivers uventede avgang skjedde på grunn av brorens arrestasjon, men timingen er underlig. Og Flavio Briatore, Alpine Executive Advisor som midlertidig vil ta hans oppgaver, hadde benektet at Oliver hadde trukket seg på grunn av en splittelse mellom de to, og sa på Instagram at "jeg og Oli har et veldig godt forhold og hadde langsiktige ambisjoner om å drive dette teamet fremover sammen. Vi respekterer Olis ønske om å trekke seg og har derfor akseptert hans oppsigelse. Årsakene er ikke relatert til teamet og er av personlig karakter."

Oakes-familien har vært knyttet til Dimitry Mazepin, en russisk forretningsmann med nære forbindelser til Vladimir Putin, og far til den tidligere F1-føreren Nikita Mazepin. Mazepin var eier i Hitech GP, et team som ble startet av Oliver Oakes i 2015, men Mazepins aksjer ble overdratt til Oakes i mars 2022, etter den russiske invasjonen av Ukraina.