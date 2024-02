Josef Fares ble litt av et ikon i spillbransjen etter den store kritikerrosen som It Takes Two høstet. Samspilleventyret tok mange med storm, men på mange måter var det en tittel som var nesten et tiår under utvikling, og Fares utfoldet sine kreative talenter allerede i 2013 da det opprivende Brothers: A Tale of Two Sons ble lansert. I år 2024 kommer det samme eventyrspillet tilbake i en ny versjon med slående moderne grafikk og noen få ekstrafunksjoner.

Men før jeg går nærmere inn på hva disse moderne forbedringene består i, og hvordan de forbedrer eller påvirker Brothers: A Tale of Two Sons, la meg starte med å nevne at de elementene som er bevart, fortsatt holder seg utrolig godt. Historien er både fascinerende og hjerteskjærende, spillsystemene er geniale og unike, nivådesignet og scenografien er fantastisk og forvirrende, og de nye utforskningsmulighetene er en fryd som tilfører sjarm og hjerte til en vanligvis veldig, veldig tragisk historie. Uavhengig av hvordan de nye forbedringene og funksjonene påvirker selve opplevelsen på Brothers, er denne nyinnspillingen en ypperlig anledning til å spille gjennom spillet hvis du aldri har hatt sjansen til å gjøre nettopp det, og jeg vil anbefale deg å gjøre det, ettersom den korte varigheten betyr at du kan cruise gjennom spillet på bare et par timer.

Men uansett, de nye elementene. Først og fremst de visuelle forbedringene og ytelsesforbedringene. Du trenger bare å se en trailer for å se at Brothers: A Tale of Two Sons Remake er en grafisk fryd. Det er fantastisk og vakkert i stort sett hver eneste sving, og det er tydelig at avgjørelsen om å lage dette spillet på nytt og ikke bare remastre det var et svært klokt valg fra gjengen hos Avantgarden. Nivåene føles mer livlige og realistiske enn noensinne, fargene er dypere og mer levende, det er lettere å få kontakt med karakterene, og etter hvert som du jobber deg gjennom kapitlene, blir du stadig mer forelsket i verdenen takket være den flotte grafikken. Når det gjelder ytelsen, er den vanligvis veldig bra på PS5, men jeg har lagt merke til noen få fall i bildefrekvensen her og der, og jeg har til og med opplevd noen få feil der jeg under plattformspill har klart å få figurene til å sette seg fast på steder de ikke burde være, noe som har ført til at jeg har måttet gå tilbake til hovedmenyen eller starte på nytt ved nærmeste kontrollpunkt.

Ser vi i stedet på spillingen, er det her jeg synes Brothers: A Tale of Two Sons Remake er mye mer motstridende. For å gjøre det klart, puslespilldesignet og plattformelementene er alle veldig godt håndtert og gjennomført, men det er selve kontrollopplegget som er mer utfordrende å sette pris på. Siden det i denne nyinnspillingen er mulig å spille co-op med separate kontrollere fra starten av, kan man undre seg over hvorfor så å si alle mekanikkene i spillet tilbys med en analogpinne og en avtrekker, og hvorfor utviklerne ikke har forsøkt å få plass til flere knapper for å avhjelpe den merkelige følelsen av å bruke den samme avtrekkeren til å både holde fast i en avsats og hoppe opp til en annen avsats samtidig, for eksempel. På samme måte er det ganske uoversiktlig å styre to figurer samtidig ved hjelp av separate spaker, og når det gjelder enspillerelementene, hadde jeg personlig ikke hatt noe imot en måte å bare kunne bytte mellom figurene på når det er nødvendig og la den ubrukte figuren følge med automatisk ellers. Det ville vært en forbedring som rett og slett ville gjort spillet mindre irriterende å styre til tider.

Ettersom dette er et veldig kort spill med et veldig lineært design, er det ikke så mye annet som er justert. Det nevnes at NPC-ene og fiendene har blitt forbedret med bedre og mer utfordrende reaksjoner, men personlig merket jeg ikke den store forskjellen her. Lydsporet er også spilt inn på nytt med et liveorkester, og selv om jeg ikke skal nekte for at musikken og stemningen i spillet er utmerket, gjør den ikke like stort inntrykk som den grafiske forbedringen.

Så når du koker det ned, er det viktigste å ta med seg fra Brothers: A Tale of Two Sons Remake at dette fortsatt er en flott eventyropplevelse, men nå med en grafikk som passer til det underholdende gameplayet. Dette er en nyinnspilling som er så ren som begrepet kan bli, det gjør ikke så mye som skiller seg fra originalproduktet, og det tilfører heller ikke så mye som er verdt å snakke om utover de visuelle og ytelsesmessige forbedringene. Hvis du aldri har spilt dette spillet før, vil jeg foreslå at du plukker opp denne tittelen ettersom historien er fantastisk, om enn veldig trist, men hvis du allerede har spilt originalspillet, er det ikke så mange grunner til å gå tilbake til det her.

