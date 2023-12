Etter suksessen med It Takes Two er Josef Fares et kjent navn i spillbransjen, men alle historier må begynne et sted. For Fares var det i 2013 med det svært originale Brothers: A Tale of Two Sons.

Som det første spillet som ble annonsert på årets The Game Awards, kunngjorde 505 Games at denne klassikeren nå får en fullstendig nyinnspilling. Brothers: A Tale of Two Sons Remake lanseres 28. februar til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Se den første traileren nedenfor.