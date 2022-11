Bruce Almighty holdt på å få en oppfølger

HQ

Bruce Almighty fikk ikke akkurat gode anmeldelser eller ble en global hit, men årene etter premieren har den blitt en kultklassiker, og filmens popularitet har plutselig fått et løft etter at det har kommet frem at den holdt på å få en oppfølger.

SYFY kan bekrefte at Jim Carrey var i ferd med å vende tilbake som Bruce Nolan i en direkte oppfølger, som skulle gis ut noen år senere ved navn "Brucifer", og skulle denne gangen handle om djevelen.

"We went in and pitched it, but it never quite worked out, because it was later on ... It would have been another giant movie and I don't think they wanted to do it. It just didn't work out for some reason, but a lot of people loved it, including Jim," sier en av produsentene nå.

Kunne du tenkt deg en oppfølger, selv etter alle disse årene?