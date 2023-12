Bruce Campbell om sine Marvel-roller: "Han er den samme karakteren, men vi vet ikke hvem han egentlig er"

Regissør Sam Raimi og skuespiller Bruce Campbell har et godt forhold. Paret har jobbet sammen på en rekke prosjekter tidligere, blant annet The Evil Dead og Army of Darkness, og også en rekke Marvel-filmer... på en måte. For selv om Campbell ikke har noen stor rolle i Marvel Cinematic Universe har han medvirket i fire forskjellige filmer, som alle er regissert av Raimi.

Fra Raimis Spider-Man-trilogi til Doctor Strange in the Multiverse of Madness har Campbell portrettert en unnvikende karakter som alltid ser ut til å gjøre noe annet (han var Pizza Popper-selger i Multiverse of Madness), og skuespilleren har snakket med Comicbook.com om hvem denne karakteren er og hva motivasjonen hans er.

"Cameoene er som i Spider-Man-filmene - hvis du vet noe om multiverset, vet du nå, med tilbakevirkende kraft, at jeg er i multiverset nå på grunn av Doctor Strange. Jeg er ikke en pizzaleverandør, ok? Det ville være en stor feil å tro at jeg bare er en pizzaselger, en dørvakt, en speaker eller en hovmester. Det kalles multiverset, min venn. Så ja, han er den samme karakteren, men vi vet ikke hvem han egentlig er. Det har ikke blitt avslørt ennå. Jeg har nettopp snakket med folkene i Marvel, og vi nærmer oss å finne ut av det."

Vil du at Campbells karakter skal utvikle seg til å bli en viktigere figur i Marvel, eller liker du de merkelige og sprø cameoene som de er?