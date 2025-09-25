Bruce Lee er med i Hitmans neste Elusive Target

HQ

Samtidig som de jobber med å ferdigstille den kommende 007: First Light, opprettholder det danske studioet IO Interactive også Hitman gjennom nye Elusive Targets som byr på spesielle opptredener fra kjendiser fra fjern og nær.

Dette neste målet lander i dag, og aktiverer en spesialagent, som en alliert for 47; Bruce Lee. Den ikoniske skuespilleren og kampsportutøveren må nemlig hjelpe Agent 47 med å infiltrere den farlige organisasjonen Concord midt under en iscenesatt kampsportturnering.

Målet er The Dragon, og som du kan se nedenfor, trenger du all den hjelpen du kan få. Oppdateringen er, som alle Elusive Contracts, gratis.