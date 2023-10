Bruce Willis er "ikke helt muntlig"

HQ

I et nylig intervju med New York Post delte skaperen av 80-tallsserien Couples in Crime, Glenn Gordon Caron, en opprørende nyhet om sin nære venn og tidligere kollega Bruce Willis.

Han fortalte at Bruce Willis, som for tiden lider av nevrodegenerativ lidelsen frontotemporal demens, "ikke er helt verbal." Han nevnte også at selv om skuespillerens "språkferdigheter ikke lenger er tilgjengelige for ham", er han "fortsatt Bruce."

Caron sa: "Jeg har prøvd veldig hardt å være en del av livet hans. Han er en ekstraordinær person. Det som gjør [sykdommen hans] så utrolig, er [at] hvis du noen gang har tilbrakt tid sammen med Bruce Willis, er det ingen som hadde mer livsglede enn ham. Han elsket livet og ... bare elsket å våkne opp hver morgen og prøve å leve livet fullt ut."

"Jeg har en følelse av at han vet hvem jeg er i løpet av de første ett til tre minuttene", sier han. "Han er ikke helt verbal; han var en ivrig leser - han ville ikke at noen skulle vite det - og han leser ikke nå. Alle disse språkferdighetene er ikke lenger tilgjengelige for ham, og likevel er han fortsatt Bruce."

Nyheten om Bruce Willis' tilstand er selvsagt svært opprørende, og våre tanker går til hans familie og venner i denne vanskelige tiden.