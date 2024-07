Bruce Willis' fem beste prestasjoner

HQ

Med sin særegne karisma og intensitet har Bruce Willis klart å bli et av Hollywoods sikreste kort og en gitt stjerne i mange actionfylte storfilmer. Men med en karriere som strekker seg over fire tiår, har den barske tøffingen også fått sjansen til å vise sine mer dramatiske så vel som komiske sider, ikke minst i TV-serien Moonlighting eller markante filmer som Pulp Fiction og Den sjette sansen. Roller der hans evne til å balansere machosiden med sårbarheten virkelig kom til sin rett.

(5)

Looper (2012)

Som den eldre versjonen av Joe leverer Willis en intens og følelsesmessig nyansert prestasjon, som perfekt fanger den komplekse karakteren til den tidsreisende leiemorderen. Desperasjonen til en mann som mot alle odds kjemper mot sitt yngre jeg med en enestående besluttsomhet. Dynamikken mellom Willis selv og hans motpart, spilt av Joseph Gordon-Levitt, er også utsøkt, og skaper et fengslende portrett fylt med moralske dilemmaer der Willis' evne til å formidle både brutalitet og menneskelighet gjør dette til en rolle vi aldri vil glemme.

(4)

Death Becomes Her (1993)

I Robert Zemeckis' mørke komedie viser Bruce Willis sitt komiske talent og sin allsidighet som den gale legen Ernest Menville. Han er slakkøret, fortvilet og forvirret, og briljerer her med sin evne til å blande tradisjonell slapstick med en litt ekkel manipulativ side som skaper en utrolig kontrast til Meryl Streep og Goldie Hawn. Gjennom subtile uttrykk og utrolig dyktig komisk timing tilfører Willis rollen en nesten sympatisk tragedie, en ekstra dimensjon utover det vi er vant til å se ham i, og noe som avviker sterkt fra hans ellers så typiske image som actionhelt.

(3)

The Jackal (1997

I det som kanskje er hans mest intense rolle, byr Bruce Willis, den ofte rettskafne helten, på noe helt annet her når han lar sin mer nidkjære, sardoniske side fullstendig oppsluke ham som den frydefullt onde, kaldblodige Sjakalen. Willis' skuespill er på sitt høyeste her, med en intensitet og uforutsigbarhet uten sidestykke som legemliggjør den komplekse og skremmende antagonisten. Et utrolig portrett som nok en gang viser Willis' fleksibilitet og evne til å skifte forkledning og personlighet uten anstrengelse. Enestående minneverdig og spennende.

(2) Unbreakable (

2000)

Med Unbreakable fant Bruce Willis noe helt nytt i seg selv gjennom sitt utrolig subtile og nyanserte portrett av David Dunn, den tilsynelatende vanlige mannen som oppdager at han er i besittelse av overnaturlige krefter. Willis fanger Dunns indre kamp og manglende evne til å finne en klar vei videre, og blander skyldfølelse med vantro i en film som er like mørk som den er meditativ. Et lavmælt og helt blendende skuespill som er like gripende som det er minneverdig, krydret med Willis' dynamikk og briljante touch.

WILLIS' BESTE SKUESPILLERPRESTASJON:

(1)

12 Monkeys (1995)

Hans fire tiår lange karriere har gitt oss mange utrolige roller, men ingenting overgår Willis' uforlignelig rørende prestasjon som den tidsreisende Cole som forsøker å forhindre utbruddet av en dødelig sykdom. Det er et portrett preget av desperasjon, forvirring og emosjonell sårbarhet, og Willis evner også å formidle den enorme psykiske påkjenningen Cole befinner seg under. Skildringen av en mann som kjemper for å beholde grepet om virkeligheten, formidler en styrke og skjørhet som gir karakteren en forbløffende troverdighet. Willis er helt uforglemmelig i rollen.