Bruce Willis var nesten John Wick

Når du nevner navnet Baba Yaga, John Wick, tenker du umiddelbart på Keanu Reeves, men det var ikke alltid tilfelle. Under arbeidet med den første filmen i serien, da det første manuset ble lagt på bordet til produsent David Leitch, som på den tiden også ble ansett som filmens medregissør sammen med Chad Stahelski, var Bruce Willis knyttet til prosjektet.

Som bekreftet i et intervju med Leitch med The Hollywood Reporter, er det spesielt bemerket: "Vi ble først eksponert for manuset av vår daværende manager, Kelly McCormick, som nå er min kone og produsent. Hun hadde introdusert oss for Basil Iwanyk og Peter Lawson i Basils selskap [Thunder Road] for kanskje å gjøre second unit-arbeid på det manuset. Så det var første gang vi leste det, og jeg tror Bruce Willis kan ha vært tilknyttet på den tiden."

Dette falt tydeligvis fra hverandre ganske snart og førte til at Reeves tok hovedrollen i franchisen. Det er uklart hvor lenge Willis var tilknyttet filmen før Reeves kom på banen, men i ettertid er det nok bra at Reeves kom på banen, for hans karakteristiske barske tone, fremtoning og swagger var nok ikke noe Die Hard -skuespilleren kunne gjenskape.