Trump-tjenestemenns chattlekkasje avslører USAs krigsplaner

Siste nytt om USA . En svikt i cybersikkerheten har rystet Trump-administrasjonen etter at høytstående tjenestemenn, inkludert Pete Hegseth og Marco Rubio, ved et uhell avslørte hemmeligstemplede militære planer i en usikret gruppechat.

Bruddet ble kjent da The Atlantics sjefredaktør, Jeffrey Goldberg, avslørte at han ved en feiltakelse var blitt lagt til i den krypterte Signal-samtalen, der tjenestemenn diskuterte USAs kommende luftangrep mot houthi-mål i Jemen.

De lekkede meldingene inneholdt svært sensitive detaljer om operasjonene, inkludert rekkefølgen på angrepene, spesifikke mål og utplassering av våpen, noe som utløste bekymring for brudd på rikets sikkerhet. Du kan lese hele artikkelen fra The Atlantic her.