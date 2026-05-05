Bruk av elbiler førte til at det globale drivstofforbruket falt drastisk i 2025

Ettersom Hormuzstredet fortsatt er delvis stengt, blir verdens avhengighet av råolje til transport stadig tydeligere, men heldigvis ser det ut til at vår avhengighet er i ferd med å synke noe.

I en Bloomberg-artikkel fremhevet av InsideEVs, har den raske økningen av elbiler bidratt til å fortrenge omtrent 2,3 millioner fat olje per dag i 2025, noe som har ført til et generelt fall i det globale oljeforbruket i 2025.

For å sette dette i perspektiv: Elbiler har allerede redusert oljeforbruket i årevis, men tempoet øker stadig. Tidligere estimater antydet at verden passerte grensen på 2 millioner fat per dag rundt 2024, og tallene forventes å stige kraftig gjennom resten av tiåret.

Et morsomt faktum er at det faktisk er elektrifiseringen av mindre to- og trehjulinger i utviklingsland som gjør et stort innhogg:

"Overraskende nok reduserer elektriske to- og trehjulinger for tiden oljeforbruket mer enn biler, særlig i utviklingsland i Asia, ifølge BNEF. Disse mindre kjøretøyene fortrengte rundt 1,1 millioner fat olje per dag i fjor, sammenlignet med rundt 741 000 fat fra personbiler", heter det i rapporten.