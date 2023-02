Bruk smarttelefonen som en Xbox-fjernkontroll

HQ

Konsoller er ikke lenger bare for spill, og har ikke vært det på veldig lenge. For mange konsolleiere er det for eksempel en selvfølge å se filmer og TV-programmer via enheten, både fysiske og streamede. Men å gjøre dette med en kontroller er ikke helt praktisk. De har en tendens til å slå seg av, gå tom for batteri og er ikke helt intuitive å bruke. Heldigvis er separate fjernkontroller tilgjengelige for kjøp, men ikke alle ønsker å investere i dette.

Nå har Google og Microsoft annonsert en løsning på dette med den nettopp utgitte februaroppdateringen til Xbox-konsoller, nemlig muligheten til å bruke Google Home-appen som fjernkontroll. Hva du trenger å gjøre for å få dette til å fungere er:

"For å komme i gang, gå til Google Home-appen på telefonen din. Dra ned for å oppdatere enhetene, og trykk på Xbox-konsollen for å få frem berøringskontrollene. Fjernkontrollfunksjoner inkluderer: strøm på / av, retningsbestemt navigasjon, naviger hjem, naviger tilbake, start / pause, hopp over / forrige, volum opp / ned, demp / opphev demping og ta opp spillklipp."

Andre nye funksjoner i februaroppdateringen inkluderer forbedrede strøminnstillinger for å gjøre at Xbox-en bruker mindre strøm (sparer både penger og miljøet). Microsoft forklarer at "Shutdown (energisparing) reduserer strømforbruket med opptil 20 ganger når den er slått av sammenlignet med Sleep-alternativet", noe som høres utmerket ut.

Du har nå også muligheten til å hoppe tilbake til tidligere grupper du har vært i. Du trenger ikke å lete etter folk som er i gruppen og invitere deg, og kan enkelt bli med igjen med en gang, noe som også er nyttig hvis du vil bytte mellom grupper.

Du kan lese mer om alt dette og andre nyheter i februaroppdateringen på Xbox Wire.